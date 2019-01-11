Над Камчаткой прошли учения по ночной дозаправке перехватчиков

Москва, , 08:40 — REGNUM Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по ночной дозаправке в воздухе, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что маневры прошли над Камчатским полуостровом, дозаправка производилась на скорости около 500 км/ч от авиационного танкера Ил-78 на высотах 6−7 км. Сообщается, что дозаправка производилась как одиночно, так и в составе пар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало кадры тренировки летчиков-истребителей МиГ-31 авиабазы морской авиации ТОФ, которые провели учения по перехвату в стратосфере над Камчаткой условного нарушителя.

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