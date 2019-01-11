Пятница, 11 Января 2019 года
09:06:21 МСК

Над Камчаткой прошли учения по ночной дозаправке перехватчиков

Политика

Маневры производились на скорости около 500 км/ч на высотах от шести до семи километров

Москва, 11 января 2019, 08:40 — REGNUM  Экипажи истребителей-перехватчиков МиГ-31 отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ) провели тренировку по ночной дозаправке в воздухе, передает телеканал «Звезда».

Отмечается, что маневры прошли над Камчатским полуостровом, дозаправка производилась на скорости около 500 км/ч от авиационного танкера Ил-78 на высотах 6−7 км. Сообщается, что дозаправка производилась как одиночно, так и в составе пар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Минобороны РФ показало кадры тренировки летчиков-истребителей МиГ-31 авиабазы морской авиации ТОФ, которые провели учения по перехвату в стратосфере над Камчаткой условного нарушителя.

Читайте также: Военные показали кадры тренировки МиГ-31 в стратосфере над Камчаткой

Читайте ранее в этом сюжете: Истребители против ракетоносцев — на Камчатке отражен ракетный удар

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Военно-воздушные силы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить