Дрон-убийца атаковал военную базу в Йемене: шестеро погибших

Сана, , 08:29 — REGNUM Беспилотный летательный аппарат, который принадлежал повстанцам-хуситам, атаковал военный парад йеменского правительства в провинции Лахадж. Инцидент произошёл накануне, 10 января, на одной из крупнейших военных баз «Аль-Анд» на юге Йемена.

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Начинённый взрывчаткой дрон взорвался прямо над головами военнослужащих, участвовавших в параде, посвященном началу нового учебного года для курсантов, сообщает arabnews.com.

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В результате нападения ранены по меньшей мере два высокопоставленных военных. По данным йеменских источников, среди пострадавших могут быть глава генштаба и его заместитель. Всего сообщается о шести погибших и почти двух десятках раненых.

https://twitter.com/arabnews/status/1083450126142750720

Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война в Йемене продолжается с 2014 года. В 2015 году в конфликт вмешалась арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, что привело к эскалации насилия.

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