Киев настаивает на закупке транзитного газа на восточной границе Украины

Киев, , 08:05 — REGNUM Киев готов участвовать в конструктивном диалоге в ходе трёхсторонних переговоров по газу и принять все соответствующие правила ЕС для украинской газовой транзитной системы в рамках данного вопроса, но будет настаивать на закупке транзитного газа на восточной границе Украины. Такое заявление сделал министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Читайте также: Новак рассказал о переносе переговоров РФ, Украины и ЕС по газу

За год транзит сжиженного газа через Украину упал на 23%

«Мы считаем, что будущий транзит должен основываться на прозрачных и эффективных правилах ЕС. Это, например, означает, что газ будет покупаться на восточной границе Украины, газовые тарифы будут исчисляться на основе европейской методологии», — приводит УНИАН слова Климкина.

При этом министр также заявил, что позиция Киева по транзиту газа через украинскую территорию и относительно европейской энергетической безопасности прозрачна.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2018 года в Берлине между Россией, Еврокомиссией и Украиной прошли трёхсторонние переговоры по транзиту газа. Запланированный на декабрь 2018 года второй раунд переговоров по газу в формате ЕС-Россия-Украина был перенесён на январь 2019 года. Встреча должна состояться в Брюсселе 21 января.

Ранее по теме: Россия приглашена на трехсторонние переговоры по газу в Брюсселе

Напомним, украинские власти пытаются всеми доступными им средствами остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», который возводится полным ходом. С вводом его в эксплуатацию транзит российского газа через Украину сильно упадёт, поэтому Киев требует от европейский «партнёров» дать ему гарантии, что транзит будет сохранён. Снижение происходит уже сейчас. Так, объём транзита газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за последние девять месяцев 2018 года снизился на 7%. Одним из главных факторов для этого стало увеличение объёмов транзита российского газа в страны Евросоюза по трубопроводу Nord Stream — OPAL.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине подземные хранилища газа заполнены на 43%