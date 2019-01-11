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«Имеем полное право»: Трамп о введении режима ЧП в США

Политика

«В законе на этот счет все ясно»

Вашингтон, 11 января 2019, 07:56 — REGNUM  Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что имеет полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране, сообщает Fox News.

«В законе на этот счет все ясно. Я имею в виду то, что мы имеем полное право на введение режима чрезвычайного положения в стране», — заявил Трамп.

Как сообщало ИА REGNUM, в США с 22 декабря длится так называемый шатдаун — временная частичная приостановка деятельности американского правительства. Причина в том, что Трамп требует профинансировать из бюджета стену на границе с Мексикой, а демократы в конгрессе сопротивляются.

Американский лидер после непродуктивных переговоров с демократами пригрозил ввести в стране режим ЧП.

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Внутренняя политика и политическая борьба в США
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