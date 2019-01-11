В США признали: «Авангард» сделал устаревшими американские системы ПРО

Вашингтон, , 07:35 — REGNUM Созданные российскими оружейниками образцы гиперзвукового оружия в один момент сделали устаревшими все системы противоракетной обороны (ПРО), стоящие на вооружении американской армии, заявил бывший командующий Северным командованием США Говард Томпсон. Об этом пишет The Hill.

Говоря о российской гиперзвуковой системе «Авангард» Томпсон подчеркивает, что боевое использование комплекса, уже прошедшего испытания, резко сократит окно принятия решений для военного командования США.

«Суровая реальность заключается в том, что наши нынешние системы ПРО, а также наше оперативное мышление просто неспособны противостоять этой угрозе», — отметил он.

По мнению Томпсона, непредсказуемая траектория движения к цели ракеты «Авангард» делает абсолютно неэффективными такие американские системы ПРО, как Patriot и THAAD.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря 2018 года замглавы правительства РФ Юрий Борисов заявил, что недавние успешные испытания российского гиперзвукового комплекса «Авангард» являлись уже третьими по счету. При этом Борисов подчеркнул, что результаты всех трех испытаний подтвердили заявленные разработчиками комплекса характеристики.

Читайте также: Успешные испытания комплекса «Авангард» были уже третьими по счету