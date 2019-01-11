В США изучают список посетивших инаугурацию Трампа политиков с Украины

Вашингтон, , 07:21 — REGNUM Спецпрокурор Соединенных Штатов по делу о «российском вмешательстве» в американские выборы Роберт Мюллер изучает список политиков и бизнесменов с Украины, которые присутствовали на инаугурации главы Белого дома Дональда Трампа, пишет The New York Times.

Отмечается, что некоторые из них могли «симпатизировать Москве», а также были готовы выступать посредниками для нормализации отношений между Украиной и Москвой. Именно это, как пишет издание, и заинтересовало команду Мюллера.

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Так, прокуроры опросили несколько человек с целью выяснить, как именно некоторые граждане Украины получили приглашение на инаугурацию, а также интересовались, с кем они встречались и какие вопросы обсуждали. Издание утверждает, что на инаугурации присутствовали десятки политиков и бизнесменов с Украины.

Напомним, в 2017 году минюст США уполномочил спецпрокурора Мюллера расследовать якобы имевшие место попытки Москвы влиять на выборы 2016 года, а также связи или контакты между Россией и лицами из команды Трампа. И российские власти, и сам глава Белого дома отвергают наличие таких попыток и контактов.

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