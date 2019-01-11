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Кандидат от оппозиции на выборах в ДР Конго: «Результаты сфальсифицированы»

Политика

Президентом Демократической Республики Конго стал Феликс Тшисекеди, его противник от оппозиции Мартин Фаюлу занял второе место

Киншаса, 11 января 2019, 07:39 — REGNUM  Один из кандидатов от оппозиции на выборах в Демократической Республике Конго (ДРК) Мартин Фаюлу выразил свое недоверие результатам выборов в стране. Об этом сообщает Восточноафриканское телевидение EAtv.

Политик не согласился со вторым местом, которое он занял на выборах. Он заявил, что результаты сфальсифицированы. Фаюлу был удивлен 7 миллионам голосов, отданных за Феликса Тшисекеди. За Фаюлу проголосовало 6,4 миллиона избирателей.

Предвыборная комиссия CENI утром 10 января объявила результаты президентских выборов в ДР Конго. Новым президентом страны впервые с момента обретения независимости стал кандидат от оппозиции Феликс Тшисекеди, набрав 38,57% голосов.

Читайте ранее в этом сюжете: Президентом ДР Конго стал Феликс Тшисекеди — СМИ

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