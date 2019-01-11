Без стимула: главе сельского исполкома «отменили» ежемесячную премию

Аксубаевский район, Татария, , 07:13 — REGNUM В Трудолюбовском сельском поселении Аксубаевского района Татарии решением главы администрации признано утратившим силу решение Совета от 10 июля 2018 года об ежемесячном премировании врио руководителя исполкома поселения. И хотя решение о премии отменили в декабре, обнародовав его 10 января 2019 года, оно распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В своём решении Светлана Тарасова — глава сельского поселения, по совместительству глава Совета, который и утвердил документ о премировании летом 2018 года, основывается на постановлении кабинета министров Татарии «О внесении изменений в нормативы формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, председателей контрольно-счетных органов муниципальных образований, муниципальных служащих в Республике Татарстан». До назначения на должность главы в середине сентября 2018 года Тарасова работала врио руководителя исполкома этого же сельского поселения, занимая пост с 11 сентября 2017 года.

В тот же день, когда был отменён документ о премии, — 19 декабря 2018 года — депутаты рассмотрели обращение главы сельского исполкома от 12 декабря о выделении денежных средств на исполнение полномочий исполнительного комитета из бюджета 2019 года. Средства глава исполкома просил по 12 позициям, включая лицензирование водозаборных скважин, рекультивацию карьера.

«Данные расходы планировать невозможно в связи с высокой дотационностью бюджета Трудолюбовского сельского поселения, при поступлении дополнительных доходов возможно финансирование данных расходов», — отмечается в решении Совета.

Доходы и расходы сельского бюджета на 2019 год утверждены в размере 2901,4 тыс. рублей.

Напомним, в Татарии по итогам 2017 года численность работников, замещавших должности в органах местного самоуправления с исполнительно-распорядительными функциями, составляла 5022 человека. Средненачисленная зарплата была на уровне 33 579 рублей при средней по региону 31 563 рубля.