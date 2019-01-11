США и Турция снова обсудят переговоры о поставке ЗРК Patriot

Вашингтон, , 05:55 — REGNUM Делегация США намерена 15−16 января обсудить в Турции вопрос о продаже зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщает телеканал CNN Turk.

Сообщается, что представители делегации собираются провести переговоры с сотрудниками Управления оборонной промышленности (УОП) Турции. Состав американской делегации в настоящее время не известен. По данным телеканала, в конце января турецкая делегация может прибыть в Вашингтон для переговоров по вопросу закупки ЗРК Patrior.

Ранее, 6 января, турецкие СМИ сообщили о намерениях Турции отказаться от закупок зенитно-ракетных комплексов Patriot вместо российских С-400 «Триумф». Отмечалось, что покупка российских зенитно-ракетных систем обойдется Турции втрое дешевле, нежели американские ЗРК.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил о возможном приобретении Турцией американских ЗРК Patriot. Чавушоглу подчеркнул, что сделка может состояться только в том случае, если США не будут препятствовать закупке российских систем С-400 «Триумф».

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