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Леонид Кравчук разоткровенничался об СССР

Политика

«Я был настроен категорически»

Киев, 11 января 2019, 05:47 — REGNUM  Советский Союз был обречен, и роль первого президента Украины Леонида Кравчука в гибели СССР была хоть важной, но не решающей, считает Кравчук, сообщает портал «Факты».

"Я был настроен категорически и безапелляционно: нет другого варианта. Все предопределено, — заявил Кравчук. — Эта империя и так долго не просуществовала бы».

По словам Кравчука, который на момент подписания Беловежских соглашений являлся президентом Украины, за независимость этой страны на референдуме проголосовали почти 91% граждан.

Напомним, референдум о независимости от СССР на Украине был проведен 1 декабря 1991 года. Явка составила 84,18% имеющих право голоса граждан Украины. «За» высказались 90,32% голосовавших.

Наибольший процент одобривших независимость и наибольшая явка пришлись на Западную Украину (Ивано-Франковская, Львовская, Тернопольская область). В Крыму «за» голосовали 54,19% (явка 67,50%), в Севастополе — 57,07% (явка 63,74%).

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Крушение СССР и его последствия
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