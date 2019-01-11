Российские дипломаты навестили Марию Бутину

Вашингтон, , 05:50 — REGNUM Сотрудники посольства России в США навестили в тюрьме арестованную в США российскую гражданку Марию Бутину, сообщает пресс-служба российского посольства в Соединенных Штатах.

По словам дипломатов, Бутина не жаловалась на условия содержания в тюрьме. Представители посольства подчеркнули, что российская гражданка готовится к судебному заседанию, которое должно состояться 12 февраля 2019 года.

Также дипломаты созвонились с российским гражданином Дмитрием Макаренко, который был задержан ФБР в аэропорту острова Сайпан. Отмечается, что Макаренко содержится с тюрьме гавайского города Гонолулу и ожидает этапирования в Майями (штат Флорида). Сотрудники посольства обещают оказывать ему помощь.

Напомним, гражданка России Мария Бутина была арестована в США летом 2018 года по обвинениям в работе иностранным агентом в Соединенных Штатах без соответствующей регистрации в американском минюсте. Позднее, в декабре 2018 года, Бутина частично признала себя виновной.

Как сообщало ИА REGNUM, гражданин России Макаренко был арестован 29 декабря в аэропорту острова Сайпан сотрудниками ФБР США. Его подозревают в незаконном вывозе в Россию военной техники, в частности, приборов ночного видения.

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