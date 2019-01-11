Чем Россия удивила Киев, а Украина поразила Москву: Радио REGNUM

Москва, , 08:00 — REGNUM

Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.

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Читайте ранее в этом сюжете: Культурные комплексы в РФ – на что надежды и каковы расчёты: Радио REGNUM