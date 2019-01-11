Экс-адвокат Трампа даст показания в конгрессе США

Вашингтон, , 04:51 — REGNUM Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн даст в американском конгрессе показания, касающиеся «российского вмешательства» в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах, сообщает телеканал CNN.

По словам главы комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей конгресса США Элайджи Каммингса, Коэн добровольно вызвался дать показания комитету. Каммингс подчеркнул, что его комитет регулярно проводит консультации с командой спецпрокура Роберта Мюллера, курирующего расследование по делу о так называемом российском вмешательстве в выборы 2016 года. По данным CNN, Коэн предстанет перед конгрессом 7 февраля 2019 года и даст показания.

Напомним, 12 декабря суд Южного округа Нью-Йорка приговорил Майкла Коэна к трем годам тюрьмы. На заседании суда Коэн признал себя виновным в уходе от уплаты налогов и нарушении правил финансирования избирательных кампаний. Также на суде он заявил, что передавал деньги из избирательного штаба Трампа двум женщинам, чтобы они хранили молчание об интимных связях с кандидатом в президенты.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря осужденный на три года тюрьмы Майкл Коэн заявил, что всё сказанное им во время судебных заседаний является чистой правдой. Таким образом он отверг обвинения Трампа в даче ложных показаний.

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