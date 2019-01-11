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Сенат США решил выплатить компенсации пострадавшим от «шатдауна»

Политика

Если законопроект будет принят, госслужащие получат компенсацию после возобновления работы федеральных госучреждений

Вашингтон, 11 января 2019, 04:30 — REGNUM  Сенат США одобрил законопроект о выплате денежной компенсации государственным служащим, которые были отправлены в неоплачиваемый отпуск по причине временной приостановки работы федеральных учреждений, сообщает телеканал C-Span.

Законопроект не устанавливает точную сумму выплат, а лишь оговаривает необходимость компенсаций для госслужащих, «пострадавших» в результате «шатдауна». После одобрения в сенате законопроект отправится в Палату представителей конгресса США. Отмечается, что госслужащие получат денежные выплаты после возобновления работы федеральных госучреждений.

Напомним, президент США Дональд Трамп в декабре 2018 года отказался подписать проект бюджета Соединенных Штатов на 2019 финансовый год из-за отсутствия в бюджете статьи расходов на строительство стены на границе с Мексикой. Это привело к частичной приостановке работы госучреждений США, начавшейся 22 декабря 2018 года. В настоящее время «шатдаун» продолжается, переговоры между представителями конгресса и Трампом пока ни к чему не привели.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 января республиканский сенатор от штата Южная Каролина Линдси Грэм призвал Дональда Трампа ввести режим чрезвычайного положения в США. По его мнению, эта мера поможет Трампу добиться строительства стены на границе с Мексикой.

Читайте ранее в этом сюжете: Сенаторы призвали Трампа объявить режим ЧП

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