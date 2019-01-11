Германия осудила возможность введения санкций против «Северного потока — 2»

Берлин, , 04:12 — REGNUM Введение американских санкций против строительства газопровода «Северный поток — 2» является неприемлемым путем решения вопроса об энергоносителях в Европе, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас, сообщает агентство Reuters.

«Вопросы европейской энергетической политики должны решаться в Европе, а не в США. И возможность введения санкций против «Северного потока — 2» это точно не верный способ», — заявил он.

Напомним, в конце декабря 2018 года еврокомиссар по бюджету и человеческим ресурсам Гюнтер Эттингер заявил, что критика американского лидера Дональда Трампа в адрес проекта газопровода «Северный поток — 2» не помешает реализации проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Соединенных Штатов рассматривают вариант введения санкций против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». По данным немецкой газеты Handelsblatt, под санкции могут попасть швейцарская группа Allseas и итальянская Saipem.

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