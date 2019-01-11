Делегацию США в Давосе возглавит Стивен Мнучин

Вашингтон, , 03:57 — REGNUM Вместо американского президента Дональда Трампа делегацию Соединенных Штатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе возглавит глава минфина США Стивен Мнучин, сообщает агентство Bloomberg.

Помимо главы министерства финансов США, в составе делегации будут госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео, торговый представитель Роберт Лайтхайзер, министр торговли Уилбур Росс. Мнучин возглавит делегацию из-за отказа президента США Дональда Трампа принять участие в экономическом форуме в Давосе.

Как сообщало ИА REGNUM, американский лидер Дональд Трамп заявил в своем микроблоге в Twitter, что отказывается от поездки в швейцарский Давос во главе делегации США. По его словам, он отменил поездку на Всемирный экономический форум из-за нежелания представителей Демпартии США прийти к консенсусу по вопросу безопасности южных границ Соединенных Штатов.

Читайте ранее в этом сюжете: Трамп отказался от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе