В Вашингтоне ждут в гости важного чиновника из Китая

Вашингтон, , 03:33 — REGNUM Визит вице-премьера госсовета Китая Лю Хэ в Вашингтон ожидается в январе 2019 г., заявил американский министр финансов Стивен Мнучин, сообщает Reuters.

Визит китайского представителя состоится «с высокой вероятностью». Американец надеется, что торговые переговоры пройдут успешно, несмотря на сложную обстановку в США, где парализована работа правительства и может быть введен режим чрезвычайного положения.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пекине считают, что минувшие торговые переговоры с США (7 — 9 января) прошли продуктивно. Возможно, они позволят достичь в будущем прогресс в отношениях.

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