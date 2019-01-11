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Пентагон обеспечил охрану выходящих из Сирии войск

Политика

Вывод войск из Сирии продолжается

Вашингтон, 11 января 2019, 03:12 — REGNUM  Дополнительные силы направил Пентагон в Сирию для обеспечения безопасного вывода американских войск из этой страны, пишет The Wall Street Journal.

В Сирию направлена морская пехота, а также американские ВВС. По словам источников в Пентагоне, вывод войск из Сирии продолжается, а приказы отдаются военным командованием, а не Джоном Болтоном, помощником главы Штатов по нацбезопасности.

Напомним, Болтон ранее заявлял, что американцы будут оставаться в Сирии до тех пор, пока не убедятся в безопасности курдов со стороны Турции.

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А также: Миссия Болтона в Турции оказалась провальной

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января американский госсекретарь Майк Помпео заявил, что боевые действия в Сирии могут быть возобновлены в любой момент. Тем не менее, Вашингтон настроен на уход из Сирии.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео: США в любой момент могут возобновить боевые действия в Сирии

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Участие США в войне в Сирии
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