Перу закрыл въезд для Мадуро и других чиновников Венесуэлы

Лима, , 02:17 — REGNUM Въезд на территорию Перу закрыт для венесуэльского президента Николаса Мадуро и для ряда его соотечественников, со ссылкой на перуанский МИД пишет газета El Peruano.

Уточняется, что в отношении Мадуро и ряда венесуэльских чиновников Перу вводит экономические санкции — соответствующие распоряжения изданы перуанскими министерством экономики и финансов и управлением банковского дела и страхования.

«Подтверждено, что перуанские банковские учреждения не поддерживают корреспондентские банковские отношения с финансовыми институтами Венесуэлы», — сообщили в МИД Перу.

Напомним, власти Перу не признали Мадуро, инаугурация которого прошла 10 января, президентом Венесуэлы. Для консультаций была отозвана в Перу дипломат Роза Альварес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 января министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил, что на посольство Боливарианской республики в Перу был совершен ряд нападений.

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