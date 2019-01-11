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Венесуэла назвала власти Перу ответственными за нападения на посольство

Политика

На посольство Боливарианской республики в столице Перу было совершено несколько нападений

Каракас, 11 января 2019, 01:47 — REGNUM  Ответственными за серию нападений на посольство Венесуэлы в Лиме являются власти Перу, заявил венесуэльский министр иностранных дел Хорхе Арреаса в Twitter.

Арреаса утверждает, что 10 января на посольство Боливарианской республики в столице Перу было совершено несколько нападений. Он потребовал от Лимы выполнения Венской конвенции.

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Напомним, 10 января в Венесуэле прошла инаугурация президента Николаса Мадуро. После этого из Боливарианской республики была отозвана временный поверенный Перу Роза Альварес Нуньес — «для консультаций».

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