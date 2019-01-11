Лукашенко: Москва может потерять единственного союзника на Западе

Минск, , 01:14 — REGNUM Российские действия в отношении Белоруссии могут привести к тому, что Москва останется без единственного союзника на Западе — без Минска, заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с правительством.

На правительственном заседании, которое проходило 10 января, белорусский лидер прокомментировал гипотетический отказ Москвы компенсировать так называемый налоговый маневр в нефтяной сфере, заявив, что этот российский шаг — «не катастрофа».

«Если изберет руководство России такой путь движения и потерю единственного союзника на западном направлении, - это их выбор, — сказал Лукашенко. — Мы же их заставить не можем».

Напомним, так называемый налоговый маневр России в отношении Белоруссии — это сокращение белорусских экспортных пошлин на российские нефть и нефтепродукты. В итоге российская нефть для Минска будет стоить дороже.

Из-за снижения экспортных пошлин на нефтепродукты Минск лишится существенной доли поступлений в бюджет. Переговоры по налоговому маневру ведутся между Москвой и Минском с начала ноября 2018 г. Минск рассчитывает на компенсацию со стороны Москвы.

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