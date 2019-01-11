Минфин США готов снять санкции с «Русала», «En+» и «Евросибэнерго»

Вашингтон, , 00:48 — REGNUM Санкции с российский компаний «Русал», «Евросибэнерго» и «En+» готов снять американский минфин, заявил журналистам глава ведомства Стивен Мнучин.

Американский министр сделал свое заявление 10 января — после встречи с конгрессменами. Он пояснил, что Вашингтон убедился в том, что эти три российские компании можно вывести из-под санкций.

«Они пообещали предоставить минфину беспрецедентный уровень транспарентности своей деятельности, чтобы гарантировать, что [Олег] Дерипаска не восстановит контроль над ними», — сказал Мнучин.

Напомним, санкции на три компании были наложены в апреле 2018 г. Причина в том, что ключевая фигура этих компания — Олег Дерипаска — попал в так называемый кремлевский список.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 19 декабря американский минфин заявил, что выведет компании из-под санкций, потому что Дерипаска сократил в них объем своих активов.

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