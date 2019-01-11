Виновен. Акциониста Павленского осудили во Франции

Париж, , 00:26 — REGNUM Виновным в поджоге здания призвал Парижский суд российского акциониста Павла Павленского, передает France Info.

Уточняется, что судебное заседание о поджоге Павленским в 2017 г. здания Banque de France проходило 10 января.

Акционист по приговору получил три года тюремного заключения. Однако под стражу брать его суд не потребовал — из-за того, что обвиняемый уже провел под арестом 11 месяцев.

Приговор вынесен и жене Павленского Оксане Шалыгиной. Кроме того, по суду они оба заплатят банку €18 678 за материальный ущерб и три тысячи евро — за моральный ущерб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павленский был арестован в Париже 16 октября 2017 г. после попытки поджечь Banque de France. Акционист до этого практиковал различные скандальные акции в России.

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