В Армении не станут посягать на «супер премьерство»

Ереван, , 23:48 — REGNUM Служба национальной безопасности Армении должна оставаться в подчинении премьер-министра. Об этом заявил депутат парламента Армении, бывший первый вице-премьер Арарат Мирзоян, который 14 января, на первом заседании новоизбранного парламента станет спикером парламента Армении.

Комментируя готовящийся проект изменения структуры правительства Армении, Мирзоян отметил, что проект еще находится на этапе обсуждения и в окончательном варианте могут быть многочисленные изменения.

«Еще есть многочисленные предложения, я сам внес несколько. Моя личная позиция уже выражена в моих предложениях, я считаю, что СНБ должна оставаться в подчинении премьер-министра, а вопрос подчинения полиции обсуждаем», — приводит слова Мирзояна «Новости Армении».

Журналисты напомнили, что в бытность оппозиционным депутатом Мирзоян выступал против подчинения СНБ и полиции премьеру, и спросили, готовятся ли предложения по передаче ведомства в подчинение правительства. Он ответил, что этот вопрос также обсуждается.

Согласно предложенным изменениям в структуре правительства в Армении планируется сократить число министерств с нынешних 17-ти до 12. Новыми изменениями предполагается упразднить должность первого вице-премьера.

Будучи в оппозиции Мирзоян, также как и его однопартийцы во главе с Николом Пашиняном, заявляли, что принятая в 2016 году новая Конституция написана под действующего тога президента Сержа Саргсяна, который с помощью нового основного закона пытался продолжить правление в качестве премьера, а в конституции есть такие пункты, которые делают главу правительства «супер премьером». Одним из аргументов было то, что полиция и СНБ не подотчетны парламенту, а вернув эти ведомства в состав правительства, парламент установит над ними контроль.

В свою очередь коллега Мирозяна по партии и фракции «Мой шаг» в парламенте Ален Симонян заявил, что есть политическая воля, на поэтапное лишения некоторых функций премьера. Однако Симонян не ответил как именно они намерены лишить премьера статуса «супер», тем не менее заявив, что быстрых и кардинальных решений ждать не следует.