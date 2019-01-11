Глава ОБСЕ: мы готовы поддержать миротворцев ООН в Донбассе

Братислава, , 00:15 — REGNUM Миротворческую миссию ООН в Донбассе поддержит ОБСЕ, если будет принято соответствующее решение, заявил действующий глава ОБСЕ, глава МИД Словакии Мирослав Лайчак, сообщает 10 января «112 Украина».

По его словам, ОБСЕ применит свой опыт и окажет поддержку миротворческой миссии ООН в Донбассе, если решение о развертывании миссии будет принято. Лайчак добавил, что решение о поддержке миссии согласовано с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Также глава МИД Словакии добавил, что пока вопрос о миссии ООН в Донбассе не является в центре внимания международных организаций.

Напомним, с предложением ввести миротворцев в Донбасс выступала Россия, которая потребовала, что миротворцы должны находиться на линии разграничения ДНР и ЛНР и Украины. Киев же хочет, чтобы миротворцы стояли на всей территории ЛНР и ДНР, так как это позволит украинским войскам беспрепятственно творить беспредел в республиках.