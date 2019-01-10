Конфликт с новгородским губернатором привёл к отставке главы района

Окуловка, Новгородская область, , 23:23 — REGNUM Глава Окуловского района Новгородской области Сергей Кузьмин принял решение оставить должность главы района по собственному желанию, о чём он заявил сегодня, 10 января, на заседании районной думы. Причиной такого решения стали разногласия с руководством области — об этом Кузьмин сообщил в интервью, опубликованном накануне в новгородском интернет-издании «Портал 53».

«Можно было бы заниматься борьбой, как в своё время Юрий Иванович Бобрышев [мэр Великого Новгорода в 2008—2018 гг., находившийся в конфликте с прежним главой региона Сергеем Митиным — прим. ИА REGNUM ], и полгода, и год. Но времени на это тратить жаль. Мы живём не месяцами, а моментами, и каждый момент бесценен. Нужно идти вперёд. Я многое сделал и понимаю, что в существующих обстоятельствах столько и так сделать уже не получится. Диалога с правительством области нет, а те, кто негативно настроен, будут только «подливать масла в огонь». Я решил разрубить этот узел», — прокомментировал Сергей Кузьмин.

Отставку главы района должны ещё принять депутаты районной думы, сейчас Сергей Кузьмин находится в официальном отпуске.

В комментариях на своей странице в социальной сети Facebook Кузьмин отметил, что принимал решение в течение трёх последних недель.

«Вы поймите — я пришел во власть работать для людей, а не «играть» в «царя горы», чем мне приходится заниматься сейчас. За три недели было время подумать: конструктива уже быть не могло, а дальнейший спор пошёл (уже идёт) во вред району. Точкой невозврата была встреча (28.12) губернатора с депутатами без моего участия. Я не буду мучить людей, «искать правды» в инстанциях, доказывать «что я не верблюд» и т.д. Мне жалко на это времени и сил, своих и тех, кто рядом», — написал Кузьмин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на декабрьском заседании правительства Новгородской области губернатор Андрей Никитин обвинил руководство района в срыве сроков строительства детского сада, предложив ответственным за это самим сделать выводы из сложившейся ситуации, за которую, по словам главы региона, расплачиваться будет вся область. Также к руководству района были высказаны претензии в связи со сложной ситуацией на муниципальном предприятии «Водоканал».

Напомним, Сергей Кузьмин возглавляет Окуловский район Новгородской области с 2015 года. Он был первым главой района в регионе, избранным по новым правилам — по итогам конкурсного отбора после отмены прямых выборов мэра. Срок его полномочий истекает в 2020 году.

Напомним также, что в 2018 году своих постов лишись главы ещё двух районов Новгородской области, не справившиеся со своевременным освоением федеральных средств: в Чудовском районе из-за недостроенного физкультурно-оздоровительного комплекса не смогла переизбраться на новый срок Лариса Паюк, а в Старорусском районе из-за проблем при освоении средств на туристический кластер «Старорусский» ушёл в отставку Василий Бордовский.

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