Четверг, 10 Января 2019 года
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Госсекретарь США заявил о поддержке «автокефальной» церкви Украины

Политика

Православная церковь Украины официально не является автокефальной

Вашингтон, 10 января 2019, 23:48 — REGNUM  США поддерживают раскольническую неканоническую православную церковь Украины (ПЦУ), заявил госсекретарь США Майк Помпео, сообщает 10 января УНИАН.

По его словам, объявление ПЦУ о своей автокефалии — «историческое достижение», и США поддерживают «независимость» ПЦУ. Помпео считает, что создание раскольнической церкви — это проявление «религиозной свободы» на Украине.

Напомним, так называемая «независимость» ПЦУ — не более чем пропагандистский миф, не имеющий ничего общего с реальностью. Так, новая украинская церковь на самом деле не входит в список автокефальных церквей Константинопольского патриархата, а является непризнанной церковью.

Так, Белорусская, Польская и Русская православные церкви официально отказались признавать ПЦУ, а канонической православной церковью на Украине была и остается УПЦ МП.

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Украина и США: американское вмешательство в дела Украины
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