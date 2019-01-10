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Глава МИД ФРГ: Германия всё ещё нуждается в РФ как в партнёре

Политика

По крайней мере во внешней политике

Берлин, 10 января 2019, 23:13 — REGNUM  Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его страна крайне нуждается в Российской Федерации, как в партнере во внешней политике. Об этом он заявил сегодня, 10 января, выступая на традиционном новогоднем приеме «Восточного комитета — Восточноевропейской ассоциации немецкой экономики».

Масс заявил, что в последние годы Россия якобы утратила доверие на международной арене. Но германия все ещё нуждается в России как в партнере во внешней политике.

Так, Москва крайне важна для решения проблем на Украине, в Сирии, и даже в Йемене, отметил глава германского внешнеполитического ведомства.

«Мы хотим наиболее тесного, доверительного сотрудничества с Россией — это должно быть целью в том числе европейской «восточной политики». Но чтобы прийти к этому, нам нужен настоящий, честный диалог. И нам нужны ясные принципы. Чем сложнее отношения, тем более ясный язык нужен нам», — сказал Маас.

Он также подчеркнул, что Берлину не нужен просто диалог ради диалога, Германия хочет твердых позиций, которые будут связаны с однозначными предложениями.

Кроме того, Маас выразил надежду, что Германии удастся более тесно взаимодействовать с Россией во вопросах международной политики, особенно на фоне вхождения Германии с 1 января в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций в качестве непостоянного члена.

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Политическая жизнь Германии
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