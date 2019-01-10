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В Сирии боевиками из Идлиба дважды обстреляны окраины города Алеппо

Политика

За предыдущие сутки незаконные вооруженные формирования не предпринимали обстрелов

Алеппо, Сирия, 10 января 2019, 23:02 — REGNUM  Боевики незаконных вооруженных формирований, действующих в Идлибской зоне деэскалации, за прошедшие сутки дважды обстреляли северо-западную окраину города Алеппо, сообщил 10 января начальник российского Центра по примирению сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

Начальник российского Центра подчеркнул, что это является нарушением режима прекращения боевых действий.

Погибших и раненых от этих обстрелов, по информации Центра, не было.

«Девятого января 2019 года подразделением Военной полиции Вооруженных сил Российской Федерации организовано патрулирование вдоль тыловой границы пятикилометровой зоны безопасности в районе Мембидж по маршруту Аджами — Эль-Хутта — Миливиран — Аджами протяженностью 14 километров», — сказал Сергей Соломатин.

Кроме того, начальник российского Центра рассказал о продолжении процесса возвращения беженцев, амнистирования дезертиров и бывших боевиков, а также о восстановлении жилых домов, медицинских и образовательных учреждений и автомобильных дорог.

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Война в Сирии
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