Киев, , 23:22 — REGNUM Украине не выгоден мораторий на продажу сельскохозяйственных земель, заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает 10 января «Укринформ».

По его словам, мораторий выгоден «только аферистам и спекулянтам». Порошенко уверен, что запрет на торговлю землями не защищает людей от нечестных предпринимателей. Украинский президент сказал, что отмена мораторий позволит «вытянуть экономику Украины на большие высоты», однако перед этим нужно принять ряд других законов: установить минимальную цену на землю, внедрить высокий регистрационный сбор и другие.

Напомним, отмена моратория на продажу сельхозземель на Украине выгодна только европейским компаниям, которые не имеют в странах ЕС достаточных посевных площадей, а на Украине земли очень много. К тому же отмена моратория — одно из требований западных «партнеров» к Киеву, о чем Порошенко сознательно старается не упоминать.