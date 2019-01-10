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Трамп отказался от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе

Политика

Глава Белого дома обвинил демократов в срыве «очень важной поездки» в Давос

Вашингтон, 10 января 2019, 21:50 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп принял решение отменить свою поездку на Всемирный экономический форум в Давосе из-за приостановки работы государственных учреждений в Соединённых Штатах. Об этом он сообщил 10 декабря в своём микроблоге в Twitter.

«Из-за неуступчивости демократов в вопросе безопасности границ и с учётом большого значения безопасности для нашей страны я при всём уважении отменяю свою очень важную поездку на Всемирный экономический форум в Давос. Мои самые тёплые пожелания и извинения перед ВЭФ», — написал глава Белого дома.

Напомним, ранее Дональд Трамп уже не исключил отмены поездки на форум в Давосе, который будет проходить 22−25 января, в случае продолжения бюджетного кризиса в Соединённых Штатах.

Читайте подробнее: Трамп может пропустить форум в Давосе из-за проблем в Вашингтоне

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Всемирный экономический форум в Давосе — 2019
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