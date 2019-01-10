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Врио главы Сахалинской области: «Курильские острова — это российская земля»

Политика

Валерий Лимаренко жестко высказался по теме Курильских островов

Южно-Сахалинск, 10 января 2019, 21:36 — REGNUM  Временно исполняющий обязанности губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко призвал не спекулировать на теме «передачи» Японии Курильских островов и назвал их «российской землей». По его словам, жители региона выступают против передачи островов.

«Курильские острова — это российская земля. Это очевидно», — цитирует слова Валерия Лимаренко издание Газета.ру.

Временно исполняющий обязанности главы региона подчеркнул, что ему известно мнение жителей Сахалинской области, которые «категорически против каких-либо территориальных изменений».

По его словам, вопрос передачи Курильских островов не стоит на повестке дня.

«И надо перестать спекулировать на этой теме», — подчеркнул Валерий Лимаренко.

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Страсти о Курилах
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