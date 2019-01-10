Польская организация оказала помощь детям украинских боевиков

Киев, , 22:19 — REGNUM Польская организация «Инициатива героям Майдана» передала подарки почти 300 детям украинских военнослужащих в Житомирской области, которые участвовали в войне против собственных граждан в Донбассе, сообщает 10 января «Укринформ».

Согласно сообщению, польская организация поддерживает украинских карателей уже пятый год подряд. «Инициатива героям Майдана» работает напрямую с администрацией Житомирской области, о чем заявил глава обладминистрации Игорь Гундич.

Отмечается, что подарки получают дети тех военнослужащих, которые погибли или были тяжело ранены в Донбассе.

Напомним, украинские военные в Донбассе в большинстве случаев получают ранения или погибают вовсе не в результате боев, а из-за низкой дисциплины в украинской армии, злоупотребления солдатами алкоголем. В свою очередь Киев поддерживает братоубийственную войну, не намереваясь ее прекращать, несмотря на гибель мирных жителей.