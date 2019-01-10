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«Би-би-си» отреагировала на претензии Роскомнадзора из-за цитат террористов

Политика

Роскомнадзор нашёл у британской телерадиокомпании материалы, транслирующие террористическую идеологию

«Би-би-си» отреагировала на претензии Роскомнадзора из-за цитат террористов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Террорист

Москва, 10 января 2019, 20:33 — REGNUM  В телерадиокомпании «Би-би-си» уверены, что её деятельность в России соответствует законодательству страны. Об этом 10 января заявил Rambler News Service представитель британской медиакорпорации.

«Как международный вещатель, «Би-би-си» работает в соответствии с законодательством каждой страны вещания, в том числе России», — отметили в компании.

Представитель «Би-би-си» также подчеркнул, что компания готова предоставить российским надзорным органам всю требуемую информацию в случае поступления соответствующего запроса.

Детали претензий Роскомнадзора, как сообщается, представитель «Би-би-си» комментировать не стал.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Роскомнадзор заявил о выявлении в текстах Русской службы BBC «материалов, транслирующих идеологические установки международных террористических организаций» — в частности, цитат лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра Аль-Багдади.

Сообщалось, что в настоящее время проводится экспертиза на предмет соответствия данных материалов нормам российского антиэкстремистского законодательства.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскомнадзор нашёл на сайте «Би-би-си» идеологические установки террористов

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