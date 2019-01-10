В Китае и КНДР подвели итоги визита Ким Чен Ына в Пекин

Пекин, , 20:22 — REGNUM Визит в КНР северокорейского лидера Ким Чен Ына, состоявшийся с 7 по 9 января, был посвящен 70-летию установления между странами дипломатических отношений и рассматривается китайской стороной как успешный, а его результаты заслуживают самой высокой оценки, сообщает 10 января Синьхуа со ссылкой на заявление официального представители МИД КНР Лу Кана.

По словам дипломата, Китай намерен укреплять стратегическую коммуникацию и практическое сотрудничество с Пхеньяном, стимулируя развитие отношений в новую эпоху. Он подчеркнул, что на переговорах лидеров двух стран — Си Цзиньпина и Ким Чен Ына — демонстрируется углубленный обмен мнениями и дружественная атмосфера, позволяющая обсуждать любые вопросы, представляющие взаимный интерес.

«Защита, укрепление и развитие двусторонних отношений является неизменным курсом КПК и правительства Китая», — отметил Лу Кан. — Китайская сторона намерена поддерживать контакты с КНДР на высоком уровне, продвигая вперед процесс политического урегулирования вопросов Корейского полуострова».

Высокую оценку визит получил и в выступлениях официальных представителей КНДР.