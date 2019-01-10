В Волынской области Украины решили судиться облсовет и администрация

Киев, , 21:09 — REGNUM Областная администрация Волынской области и Волынский областной совет вступили в судебный спор из-за областного бюджета, сообщает 10 января «Укринформ».

Согласно сообщению, обладминистрация подала в суд на заксобрание Волынской области, поскольку бюджет был, по мнению администрации, принят с нарушениями. Заксобрание считает, в свою очередь, претензии необоснованными о обещают пожаловаться президенту Украины и в правительство.

Глава Волынской обладминистрации Александр Савченко выступил против принятия бюджета, но заксобрание приняло его. В ответ облсовет заявил, что Савченко «вызывает недоверие и сомнения в своей компетентности».

Напомним, среди высокопоставленных чиновников Украины коррупция также распространена, как и в бизнесе и других сферах. Украинские СМИ неоднократно приводили доказательства того, что многие министры, чиновники и президент в том числе ведут роскошный образ жизни, при этом не декларируя свои доходы и не отчитываясь перед гражданами.