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Эсминец ВМС США USS Gravely с крылатыми ракетами вошел в Балтийское море

Политика

Флагман Первой постоянной военно-морской группы НАТО прошел в Балтийское море через Датские проливы

Вашингтон, 10 января 2019, 19:57 — REGNUM  Эсминец ВМС США USS Gravely с 56 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту вошел в Балтийское море, сообщает 10 января Sputnik со ссылкой на мониторинговые интернет-ресурсы.

Эсминец USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО и прошел в акваторию Балтийского моря через Датские проливы.

Стоит отметить, что летом 2016 года USS Gravely в Средиземном море совершал опасные маневры возле сторожевого корабля ВМФ России «Ярослав Мудрый».

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