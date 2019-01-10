Эсминец ВМС США USS Gravely с крылатыми ракетами вошел в Балтийское море

Вашингтон, , 19:57 — REGNUM Эсминец ВМС США USS Gravely с 56 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту вошел в Балтийское море, сообщает 10 января Sputnik со ссылкой на мониторинговые интернет-ресурсы.

Эсминец USS Gravely является флагманом Первой постоянной военно-морской группы НАТО и прошел в акваторию Балтийского моря через Датские проливы.

Стоит отметить, что летом 2016 года USS Gravely в Средиземном море совершал опасные маневры возле сторожевого корабля ВМФ России «Ярослав Мудрый».

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