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Трамп может пропустить форум в Давосе из-за проблем в Вашингтоне

Политика

Поездка президента США на Давосский форум может быть отменена из-за приостановки работы правительства

Вашингтон, 10 января 2019, 19:25 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп не исключил отмены своей поездки на Всемирный экономический форум в Давосе из-за приостановки работы государственных учреждений в Соединённых Штатах, передаёт 10 января CBS News.

Как заявил глава Белого дома журналистам, его намерение «отправиться в Давос и выступить перед международным финансовым сообществом» пока остаётся в силе, однако эти планы могут измениться, если «шатдаун» продлится до времени проведения форума.

Напомним, в конце декабря федеральное правительство и ряд государственных учреждений США приостановили работу из-за отсутствия финансирования. Дональд Трамп отказался утвердить бюджет на следующий финансовый год из-за нежелания представителей Демократической партии одобрить расходы на строительство стены на границе с Мексикой.

Очередной Всемирный экономический форум в швейцарском Давосе будет проходить с 22 по 25 января 2019 года. Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не принял окончательного решения относительного своего участия в этом мероприятии.

В декабре стала известно, что организаторы форума сняли ограничения для представителей российского бизнеса, собравшихся принять в нём участие. Прежде организаторы просили российских бизнесменов не посещать форум в 2019 году по причине их нахождения в черных списках США.

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Всемирный экономический форум в Давосе — 2019
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