Порошенко обвиняет Россию в попытке «разжечь религиозную вражду»

Киев, , 19:21 — REGNUM «Президент Украины Петр Порошенко считает неправильным, что священники канонической Украинской православной церкви молятся за патриарха Русской православной церкви Кирилла», «который принимает участие в коллегии министерства обороны Российской Федерации, где планируется нападение на Украину». Соответствующее заявление Порошенко сделал 10 января, выступая перед жителями г. Здолбунов Ровенской области.

«С томосом процесс не завершается, он только начинается. Двери церкви открыты, чтобы к ней присоединялось все больше и больше приходов. Не силой, никто за уши тянуть не будет, а верой. Очень просто отвечать на вопрос: скажите, а правильно, что в церкви молятся за власть и воинство другого государства, которое напало на Украину? Правильно ли, когда молятся за патриарха Кирилла, который принимает участие в коллегии министерства обороны Российской Федерации, где планируется нападение на Украину? Поддерживаете ли вы утверждение, что Украина является канонической территорией российской церкви?» — задал вопрос Порошенко.

Он заявил, что созданием ПЦУ Киев «сбрасывает путы и ярмо» со стороны Кремля.

«Этим решением мы эти путы, это ярмо сбрасываем… Вы не представляете, сколько поздравлений от наших международных партнеров Украина получила за эти дни. Также, давайте быть честными, и проклятий от врагов. А это значит, что мы движемся правильной дорогой, потому что в писании сказано: ты не можешь всем нравиться… Именно поэтому Кремль так корчится от нашей автокефалии. И это дополнительный аргумент, что мы движемся в правильном направлении», — считает Порошенко.

Президент Украины также обвинил Россию в попытке разжечь на Украине «противостояние на религиозной почве».

«Но все что Кремль может противопоставить нашей победе — это только грязные фейки, это попытка разжечь противостояние на религиозной почве. Но я отмечал и отмечаю, что ничего у Москвы не выйдет. Когда они ждали, чтобы пролилась кровь или в украинском парламенте, когда голосовалась поддержка к моему обращению к Вселенскому патриарху, провоцировали драку… Единственное чего они хотят — они хотят крови. Единственное чего мы хотим и с чем мы идем — мы идем с молитвой и с любовью. Этим отличаются наши церкви», — подчеркнул Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) заявил, что в Хмельницкой области шесть приходов перешли из канонической УПЦ в Православную церковь Украины. 5 января 2019 года спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что уже более 40 приходов бывшей канонической Украинской православной церкви перешли к новообразованной Православной церкви Украины.

В интернете создана интерактивная карта перехода приходов в состав ПЦУ. предстоятель православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Киевский и всея Украины Епифаний сказал, что все верующие Украины должны добровольно выбирать свой религиозный центр.