«Горячие головы» Порошенко могут «устранить конкурентов» — эксперт

Киев, , 19:17 — REGNUM «Для президента Украины Петра Порошенко переизбрание на второй срок — залог личной неприкосновенности и гарантия дальнейшего режима благоприятствования для собственного бизнеса». Об этом 10 января написал на своей странице в Фейсбуке украинский политолог Руслан Бортник.

«Президентская избирательная компания уже стартовала… Фамилии основных претендентов на пост и так не были ни для кого загадкой: это лидер Батькивщины Юлия Тимошенко, действующий Президент Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский. Для Порошенко переизбрание — залог уверенности в личной неприкосновенности и непременная гарантия дальнейшего режима благоприятствования для собственного бизнеса. Для Тимошенко президентский пост давняя, но пока что недостижимая мечта, и эта кампания, наверное, последний шанс эту мечту осуществить. Зеленский демонстрирует амбиции хакнуть политическую систему, но хватит ли знаний, и какова конечная цель этого процесса — открытый вопрос», — отметил Бортник.

По его словам, избирательный штаб Порошенко скорректировал предвыборную кампанию поскольку ставка на лозунг «армия, язык и вера», а также ввод военного положения не дали желаемых результатов.

«…все пока свелось к примитивной пропагандисткой кампании, в которой основной упор будет делаться на административном ресурсе», — считает Бортник.

Политолог допускает, что «горячие головы» Порошенко могут устранить конкурентов юридическим и иными путями.

«Через несколько недель Президенту положат на стол новые социологические рейтинги, и мы узнаем, что дал «томос», и станет ли нынешний «томотур» регионами — прощальными гастролями. Если шансов выиграть станет слишком мало, то задачи Порошенко на выборах кардинально поменяются — на подготовку к парламентской компании и торги админресурсом с более успешными кандидатами в обмен на неприкосновенность в следующем политическом цикле. Правда нельзя исключить, что «горячие головы» у президента включат план «В» — устранения конкурентов юридическим и иными путями», — добавил Бортник.

Он пояснил, что Тимошенко попытается разыграть образ альтернативы и конструктивной оппозиции действующей власти.

«При этом, для Востока она стремиться выглядеть не столь радикальной в гуманитарном плане как нынешняя власть, а для Запада — не столь коррумпированной. Тимошенко ждёт ошибок конкурентов и за их счёт поднимается на верх электоральной лестницы, даже с учетом значительных антирейтингов. Чем точно сильна Юлия Владимировна, так это опытом и системной работой по развитию партийной структуры Батькивщины, способностью говорить с олигархами. И как раз этот ресурс может стать для Тимошенко решающим», — рассказал Бортник.

Он также не исключает победу Зеленского. Бортник призвал шоумена убедить избирателя, что он не шутит и показать свою команду.

«Владимир Зеленский — это самая ожидаемая неожиданность президентской гонки-2019. Его команда пытается работать контрполитически, не столь на своих рейтингах, как на антирейтингах оппонентов и на реализацию популистского запроса на «справедливость». По форме это сериал, по сути маркетинговая технология… В актив к Владимиру Зеленскому, безусловно, следует отнести общую усталость избирателя от традиционных политиков, причем как провластных, так и оппозиционных. Именно за счёт своей новизны, интересности и необычности формата избирательной кампании Зеленский может показать вполне достойный результат, и если не победить, то выйти во второй тур. Для этого Зеленскому необходимо, во-первых, за оставшиеся до дня голосования 80 дней доказать избирателю, что он не шутит и способен всерьез управлять страной. И, во-вторых, собрать и показать свою команду, с которой он собирается это делать», — считает Бортник.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года украинский центр «Социс» опубликовал последние результаты исследования электоральных предпочтений жителей Украины. Согласно соцопросу, во второй тур выборов президента, если бы они проходили в ближайшее воскресенье, выходят лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко. Так, Тимошенко набрала бы 14,4% голосов, Порошенко — 10,8%. На третьей позиции — шоумен Владимир Зеленский с результатом 9,4%. Четвертую-пятую позицию делят лидер партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко (соответственно 7,2% и 7,1%). Депутат от депутатской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко набирает 6%, Александр Шевченко — 4,1%, мэр Львова Андрей Садовый — 3,4%, певец Святослав Вакарчук — 3,1%. Голосовать собираются 76,7%.