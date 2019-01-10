Президент Киргизии обещает все-таки повысить зарплаты учителей

Бишкек, , 19:03 — REGNUM «Мои обещания по увеличению заработной платы учителей и врачей будут последовательно выполнены. Повышены оклады врачей, теперь очередь за учителями», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в ходе встречи с жителями Сокулукского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Киргизстанский лидер отметил, что для повышения заработной платы необходимо поправить экономическое положение страны, остановить кражу денег из бюджета и увеличить прибыль государственной казны.

«В 2018 году работали именно в этом направлении и создали необходимую базу для улучшения условий жизни населения. С октября 2018 года повышена зарплата медиков. На этом этапе повышены жалованья семейных врачей и медсестер, практикующих врачей и среднего персонала фельдшерско-акушерских пунктов. На следующем этапе будут повышены зарплаты работников стационарных медучреждений», — сказал он.

Также Жээнбеков напомнил, что также в список основных его обещаний вошли: развитие регионов, обеспечение населения чистой питьевой водой, улучшение ирригационной системы страны и борьба против коррупции.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что с 1 октября 2018 года министерство здравоохранения Киргизии внедрило новую систему оплаты труда врачей и медсестер, работающих в центрах семейной медицины и в фельдшерско-акушерских пунктах.

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Руководство минздрава утверждает, что благодаря нововведению хорошо работающий молодой семейный врач сможет получать до 22 тысяч сомов (21,1 тысячи рублей) в месяц, а врач с большим стажем — до 30 тысяч сомов (28,8 тысячи рублей).

Между тем, часть докторов и других медработников уже провели несколько митингов, на которых выступили против проводимой министерством здравоохранения оптимизации центров семейной медицины и новой системы оплаты труда медиков.

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