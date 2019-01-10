ЛНР: кураторы Киева «требуют крови» от ВСУ в Донбассе

Луганск, , 19:41 — REGNUM Западные страны продают Украине оружие, не заботясь о жителях Донбасса, заявил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко, сообщает 10 января «Луганский информационный центр».

Марочко отметил, что, по словам украинского посла в Канаде Андрея Шевченко, Оттава предоставит Киеву в 2019 году канадские снайперские винтовки. Подполковник уверен, что это не первая и не последняя поставка оружия на Украину. Так, отметил военный, Запад формально заявляет о том, что конфликт в Донбассе должен быть решен мирно, однако при этом западные страны преследуют лишь свои финансовые интересы, тогда как кураторы Киева «требуют крови».

Напомним, гражданская война в Донбассе длится пятый год, и Украина не намерена ее прекращать мирно. При этом ежедневно мирные жители подвергаются опасности в ДНР и ЛНР из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.