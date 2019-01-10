Иванишвили прояснил причины разногласий в «Грузинской мечте»

Тбилиси, , 18:55 — REGNUM Председатель правящей партии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили сделал, наконец, заявление в связи с ситуацией в правящей команде и объяснил причины охвативших партию в последний период разногласий.

Корни этих разногласий лидер «Грузинской мечты» видит вовсе не в вопросе выбора и назначения судей на вакантные места в Верховном суде Грузии, а в утрате партией принципа командности. По словам Иванишвили, именно отсутствие командности, которое проявилось еще в 2017 году, и вынудило его принять решение о возвращении в политику.

«В составе Верховного суда Грузии сегодня представлены лишь 10 из 28 судей, что препятствует нормальному функционированию суда. Исходя из этого, желание Верховного совета юстиции быстро представить кандидатов в судьи имело объективные основания. Несмотря на это, я считаю, что правящая команда прингяла разумное решение, оставив больше времени для рассмотрения вопроса избрания судей», — пояснил Иванишвили.

По его словам, решение это было принято в соответствии с позицией большинства представителей правящей партии, и Верховный совет юстиции согласился с переносом утверждения кандидатур на весеннюю сессию.

На этом фоне лидеру правящей партии совершенно непонятно заявление депутата Эки Беселия, которая свою отставку с поста председателя комитета парламента по юридическим вопросам связала с вопросом назначения судей Верховного суда. Беселия ушла в отставку 27 декабря прошлого года, но вопрос отстранения ее от этой должности, по информации Иванишвили, был решен в партии задолго до этой даты, еще летом.

Председатель партии подверг Беселия критике и за то, что после отставки с должности председателя комитета она еще раз нарушила принцип командности и назначила первым заместителем председателя комитета по юридическим вопросам депутата Гедевана Попхадзе, не представив его кандидатуру на бюро парламента и тем самым нарушив и регламент парламента.

Ранее сообщалось, что Беселия покидает пост председателя комитета, так как правящая партия переводит ее на должность вице-спикера.

«С учетом такого отношения к команде совершенно естественно, что вопрос избрания Эки Беселия заместителем председателя парламента снят с повестки дня», — отрезал Бидзина Иванишвили.

Что касается вопроса выбора судей Верховного суда, по заявлению лидера правящей партии, до возобновления слушаний этого вопроса в парламенте остается еще целый месяц, но в случае необходимости время для его рассмотрения будет продлено. Иванишвили в своем заявлении обещает, что окончательное решение будет принято на основании широкого обсуждения с участием всех заинтересованных сторон. Он призвал коллег и оппонентов воздерживаться от заявлений, которые вредят как интересам команды, так и проведению процесса выбора судей в здоровой обстановке.

Отметим, что представленные Верховным советом юстиции кандидаты на должности судей Верховного суда Грузии вызвали протест не только у ряда депутатов «Грузинской мечты», но и у неправительственного сектора и представителей оппозиции.

Особенное недовольство вызвали те кандидаты, которые были активными судьями в период правления Михаила Саакашвили и с именем которых связаны несправедливые, по мнению общественности, приговоры по нашумевшим уголовным делам того периода. Оппоненты нынешней власти предполагают, что таких кандидатов как хороших исполнителей заказов властей может лоббировать сам лидер правящей партии. Отметим, что подобной точки зрения придерживаются даже нынешние соратники экс-президента Михаила Саакашвили, исполнителями воли которого общественность считала спорные кандидатуры судей.

На фоне происходящих внутри правящей партии процессов независимые грузинские эксперты не исключают скорого распада «Грузинской мечты» на два или несколько политических субъектов, но не уверены, что отделившиеся от основной партии и заново сформированные политические образования будут сколько-нибудь жизнеспособными и политически активными. Для этого им прежде всего будет недоставать финансовой поддержки, которая и определяет успех той или иной партии на политической арене Грузии.