Временный мэр Челябинска сдал документы на пост главы города

Челябинск, , 18:35 — REGNUM В Челябинске выросло число кандидатов на пост главы города. Документы подали глава Ленинского района Александр Орёл и временный мэр Владимир Елистратов, сообщили журналистам в гордуме.

Таким образом, количество желающих занять пост мэра выросло до восьми.

Напомним, документы на конкурс принимают до 15 января. В конце февраля будет назначен новый мэр.

Среди уже выдвинутых граждан есть как не известные широкой общественности, так и известные в городе активисты. Среди последних, например, общественники Борис Золотаревский и Василий Московец.

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