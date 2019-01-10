Временный мэр Челябинска сдал документы на пост главы города

Челябинск, 10 января 2019, 18:35 — REGNUM В Челябинске выросло число кандидатов на пост главы города. Документы подали глава Ленинского района Александр Орёл и временный мэр Владимир Елистратов, сообщили журналистам в гордуме.
Таким образом, количество желающих занять пост мэра выросло до восьми.
Напомним, документы на конкурс принимают до 15 января. В конце февраля будет назначен новый мэр.
Среди уже выдвинутых граждан есть как не известные широкой общественности, так и известные в городе активисты. Среди последних, например, общественники Борис Золотаревский и Василий Московец.
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