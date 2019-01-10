Четверг, 10 Января 2019 года
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Временный мэр Челябинска сдал документы на пост главы города

Политика

Уже восемь желающих

Челябинск, 10 января 2019, 18:35 — REGNUM  В Челябинске выросло число кандидатов на пост главы города. Документы подали глава Ленинского района Александр Орёл и временный мэр Владимир Елистратов, сообщили журналистам в гордуме.

Таким образом, количество желающих занять пост мэра выросло до восьми.

Напомним, документы на конкурс принимают до 15 января. В конце февраля будет назначен новый мэр.

Среди уже выдвинутых граждан есть как не известные широкой общественности, так и известные в городе активисты. Среди последних, например, общественники Борис Золотаревский и Василий Московец.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинск намерены возглавить уже шесть человек

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