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Орбан поддержал «правый альянс» в ЕС, но не сказал, вступит ли в него

Политика

По мнению итальянских журналистов, премьер-министр Венгрии остается в полупозиции

Будапешт, 10 января 2019, 18:06 — REGNUM  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уклончиво ответил на вопрос о возможном вступлении его партии в общеевропейский альянс сторонников национальных суверенитетов и традиционных ценностей, передает Affari Italiani в четверг, 10 января.

В разговоре с журналистами Орбан высоко оценил значимость состоявшейся днем ранее встречи вице-премьера Италии Маттео Сальвини с лидером правящей партии Польши Ярославом Качиньским. По его словам, такая встреча дает большие надежды на формирование в Европе мощной и ответственной правой силы, которая будет в том числе противостоять нелегальной миграции.

Вместе с тем премьер-министр отметил, что в настоящее время его партия входит в альянс «Народная партия Европы» и намерена быть верной данным обещаниям.

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Журналисты отмечают, что позиция Орбана особо значима, поскольку именно он обладает наибольшим авторитетом в составе «вышеградской четверки». Нынешние уклончивые заявления могут означать нежелание сообщать о присоединении к новому альянсу раньше времени. Фактически своими фразами Орбан обозначил свою «полупозицию», считают авторы.

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