Слушание дела об аресте экс-президента Армении Кочаряна затягивается

Ереван, , 17:37 — REGNUM Судья Нелли Багдасарян, которая слушала дело об аресте экс-президента Армении Роберта Кочаряна, обвиняемого в свержении конституционного строя в связи с событиями 1 марта 2008 года, взяла самоотвод. Об этом сегодня, 10 января, на брифинге журналистам сообщил адвокат Кочаряна Арам Орбелян.

Он отметил, что обоснования данного решения пока не известны. «В конце дня решения будут переданы сторонам, после чего мы сможем дать оценку», — сказал Орбелян.

Тем не менее, он добавил: «На мой взгляд, речь идет об уходе от осуществления правосудия, потому что нет ничего нового в том, что было озвучено вчера. Все обстоятельства, которые были озвучены накануне, были известны суду еще во время подачи ходатайства и во время судебного разбирательства 28 декабря. Соответственно, если бы суд счел, что они каким-то образом препятствуют его независимости и это могло бы вызвать вопросы у беспристрастного наблюдателя, судья могла бы взять самоотвод и 26-го числа, а затем и 28-го числа и не откладывать до сегодняшнего дня».

Адвокат выразил надежду на то, что в ближайшее время они узнают, кто будет слушать дело по ходатайству об освобождении Кочаряна под залог и когда будет слушание. «Исходя из этих обстоятельств, будут ясны дальнейшие действия в связи с ходатайством по освобождению под залог», — отметил Орбелян.

9 января прокуратура Армении и следователь подали ходатайство о самоотводе судьи Нелли Багдасарян. Адвокат Кочаряна Айк Алумян после судебного заседания сказал, что основанием стало то, что в случае другого обвиняемого по тому же делу судья взяла самоотвод, объяснив это тем, что они довольно долгое время дружили семьями, и чтобы не возникло сомнений в ее беспристрастности, она объявила о самоотводе.

Теперь дело будет передано другому судье.

Суд общей юрисдикции Еревана 27 июля этого года избрал в отношении Кочаряна в качестве меры пресечения арест сроком на два месяца. Однако 13 августа Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции на основании неприкосновенности, предоставляемой президенту Конституцией. 15 ноября Кассационный суд направил дело в Апелляционный суд для проведения нового расследования. Апелляционный суд 7 декабря вынес решение в пользу повторного ареста экс-президента.