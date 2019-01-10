Помпео: США продолжат воздушные удары по целям на Ближнем Востоке

Каир, , 17:36 — REGNUM Авиаудары США по целям на Ближнем Востоке продолжатся по мере появления террористов, заявил 10 января в Американском университете в Каире госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео.

По его словам, военные США продолжат авиаудары по террористам на Ближнем Востоке «по мере появления целей».

Кроме того, Помпео заявил, что США будут продолжать сотрудничество с партнерами по «коалиции для разгрома ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

«Мы продолжим выслеживать на Ближнем Востоке и по всему миру террористов, которые ищут укрытие», — сказал Помпео, выступая в Американском университете в столице Египта.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре президент США Трамп заявил о выводе американских войск из Сирии, так как они одержали победу над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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