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Референдумы в Италии признают состоявшимися при 25% избирателей «за»

Политика

Итальянские депутаты меняют законодательство о референдумах

Рим, 10 января 2019, 17:31 — REGNUM  Референдумы в Италии в ближайшем будущем могут быть признаны состоявшимися в случае голосования «за» 25% от всех имеющих право голоса, то есть около 12,5 миллионов человек, передает Agenzia Italia в четверг, 10 января.

Представители правящих партий в профильной комиссии нижней палаты парламента утвердили соответствующую поправку в законодательство о референдумах, предложенную оппозиционерами из Демократической партии.

Речь может идти как о референдуме с предложением утвердить то или иное решение, так и об отмене того или иного решения методом референдума. Вместе с тем для «актуализации» принятого на референдуме решения потребуется утверждение этого решения большинством депутатов парламента.

Кроме того, в Конституцию страны может быть внесена поправка, которая отменит необходимость участия в референдуме более 50% имеющих права голоса для признания референдума состоявшимся.

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Политическая жизнь Италии
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