Как украинская автокефалия разделила мнения православных патриархов

Киев, , 06:11 — REGNUM Конфликт, разгоревшийся между Московским и Константинопольским патриархатами по поводу предоставления статуса «автокефальной церкви» украинским раскольникам, разделил во мнениях и все православные патриархаты на планете. О том, как распределились по этому вопросу мнения православных Церквей различных стран, рассказывает автор ИА REGNUM Марьян Сидорив.

Практически к началу января 2019 года можно уже говорить об оформлении «групп поддержки» московской или константинопольской партий в этой «почти религиозной войне». Среди тех, кто поддержал Московский патриархат, оказались такие православные Церкви, как Антиохийская, Сербская, Болгарская, Польская, Чешская и Словацкая. В стане противников — Иерусалим — Румыния — Грузия — Кипр — Эллада — Албания. Но в данном случае важно не простое перечисление, но также и дипломатический вес той или иной Церкви, имеющийся у нее исторически или в зависимости от количества ее прихожан.

Отдельно стоит упомянуть позицию Александрийской патриархии, одной из старейших в мире, которая, при всех знаках внимания к каноничному предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата, пока что воздерживается от поддержки той или иной стороны. Какими же действиями и высказываниями обставляется процесс размежевания крупнейших Церквей по «украинскому вопросу»?

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