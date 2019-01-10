Глава МО Украины: Украинские военные корабли пойдут через Керченский пролив

Киев, , 16:59 — REGNUM Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что боевые корабли украинских военно-морских сил и дальше будут предпринимать попытки прохода через Керченский пролив в Азовское море. Об этом Полтора заявил в интервью газете «Правительственный курьер», опубликованном сегодня, 10 января.

«Заверяю: эти проходы намерены организовывать и в будущем. Будет и двадцатый, и сотый проход. Так как Азовское море является украинским, как и порты Бердянск и Мариуполь…», — заявил глава украинского военного ведомства.

Полторак утверждает, что Украина обладает правом свободного прохода через Керченский пролив и будет делать это тогда, когда ей это необходимо.

При этом Полторак отметил, что действия российских пограничников в ноябре 2018 года, когда были задержаны украинские боевые корабли, нарушившие границу России, стали для Киева неожиданностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября 2018 года украинские боевые корабли попытались прорваться через Керченский пролив в Азовское море. Украинские боевые корабли с расчехленными орудиями вторглись в территориальные воды России, не отвечали на запросы российских пограничников и совершали опасные маневрирования. В итоге российские пограничники задержали нарушителей.